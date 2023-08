Ist das Henkershaus kulturell erhaltenswert oder nicht?

Als Bewohner des historischen Krautwächterhäuschens in Nonntal sind wir seit Jahrzehnten von einer hartnäckigen Verwechslung mit dem Henkershaus in Gneis betroffen, das nun - endlich! - abgerissen werden soll. Die Vorstellung oder besser: Unterstellung - in einem solchen Haus wohnen zu wollen, muss jeden fühlenden Menschen befremden. Denn ein Haus lebt in der imaginären Niederschrift seiner Geschichte, es wird seine Erinnerungen behalten und als Wert in Traumbildern weitergeben. Das Haus in dem wir leben ist eine der großen Mächte der Integration für all unsere Gedanken. Denn ohne Haus ist der Mensch ein verlorenes Wesen, es ist des Menschen erste Welt, er lebt in der Krippe seines Hauses und der Klangfarbe seiner Erinnerungen. Deshalb ist es nur allzu verständlich und folgerichtig, dass die Eigentümer das Henkershaus nicht bewohnt haben, sondern als Abstellplatz langsam verkommen ließen. Wenn man bedenkt, wie viele schöne und erhaltenswerte alte Villen und Höfe in Salzburgs Altstadt und Landschaft einer verheerenden Demolierung zum Opfer fielen, ehe die "Bürgerrevolte" der 1970er Jahre gegen ihren Ersatz durch überdimensionierte und einfallslose Verkehrsbauten einschritt, dann kann man nicht verstehen, mit welch einer Gefühlskälte und unangemessenen Vehemenz sogenannte Experten jetzt für die Erhaltung eines berüchtigten Scharfrichterhauses kämpfen. Wir finden, das ist den Eigentümern nicht zumutbar.

Dr. Leo und Waltraud Prothmann, 5020 Salzburg