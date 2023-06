Ist das Klimaschutz im Pinzgau?

Am 8. März 2021 steht in den SN: "Im Pinzgau entsteht ein Modell für Klimaschutz im Tourismus.

Erstmals unterstützt der österreichische Klima- und Energiefonds eine Tourismusregion (Zell am See war gewählt worden) auf dem Weg zu einem klimaschonenden Tourismus.

Die ausgewählte Region soll national und international als Modellregion dienen und andere Regionen bestärken, den gleichen Weg zu gehen. Dafür gibt es eine Million Euro zur Umsetzung … Elf Punkte umfasst das Programm, das innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt werden soll. Der Kernbereich ist das Thema Verkehr. Nicht zuletzt deshalb, weil Zell am See im Sommer wieder zu einem Brennpunkt mit fast täglichen Staus geworden ist …" Herr Vitzthum sagt: "Ein klimaneutraler Tourismus kann nur funktionieren, wenn der Gast klimaneutral anreist."

Weiters: Dafür gibt es einen Testbetrieb mit einem Elektrobus und die E-Bike-Infrastruktur soll ausgebaut werden!

Dann rattern vom Donnerstag (Fronleichnam) bis Sonntag unzählige Vespas (geschätzte 700) auf den Straßen - auch durch die Orte. Eine halbe Stunde durch die Kapruner Straße, an den Wohnhäusern vorbei mit entsprechenden Abgasen. Der restliche Verkehr wird angehalten. Die Folge: Staus im gesamten Gebiet. Gleichzeitig ist in Saalbach-Hinterglemm die Biker Mania, die Harleys tragen ebenfalls zum Klimaschutz bei.

Vom 18. bis 25. Juni finden wiederum die Triumphtage in Newchurch (Neukirchen) statt. Es folgen viele andere klimaschonende Veranstaltungen, wie etwa die Traktor-WM in Bruck - und alle rattern auf der Glocknerstraße in die Nationalparkregion. Dann gibt es noch jede Menge Autotreffs mit Ausfahrten in der Klimaregion.

Ich hoffe, dass die Million Euro nicht nur für Beratungstätigkeit und Machbarkeitsstudien ausgegeben wird, wie angekündigt. Irgendwie passt da einfach nichts zusammen.



Wolfgang Deisenberger, 5671 Bruck