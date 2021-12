Ist das Klimaticket ein Erfolg?

Sehr geehrter Herr Stoiber, danke für den Artikel "Für neue Klimatickets fehlen Speicherchips" (SN v. 1. 12.): Nachdem das Klimaticket wesentlich günstiger ist als die bisherigen Österreichcards zweiter und erster Klasse, ist vollkommen klar, dass diese Leute umsteigen. Die entscheidende Frage ist daher:

Wie viele Österreichcards erster/zweiter Klasse waren per Ende 2020 im Umlauf? Erst dann kann man eine Aussage treffen, ob und in welchem Ausmaß das Klimaticket ein Erfolg ist. Zumindest hat man mit 100.000 gerechnet, also dürfte es von der ÖBB Zahlen geben. Allerdings weiß ich nicht, warum man uns diese Zahlen bis jetzt nachhaltig verschweigt ...

Dass man letzt mangels Chip, Ausweis und Papier braucht, ist ja wohl nur ein kleines Problem.

Dass das Klimaticket eine Menge Steuergeld kostet, weil wir den Bahnen/Bussen den Verlust ersetzen müssen, ist auch klar.

Die Frage ist, warum Menschen, die nicht das ganze Jahr österreichweit unterwegs sind, sich ein Klimaticket kaufen sollen, denn wenn es auch billiger geworden ist, wird es trotzdem nur jemand kaufen, der damit etwas anfangen kann.







Norbert Eigl, 1170 Wien