Ist das noch unsere Salzburg AG?

Seit geraumer Zeit erhöht die Salzburg AG laufend ihre Produktpreise für Strom, Kabel-TV, Internet, Gas. Der Tarif für die Warmwasserkosten (Nachtstrom) steigt zum Beispiel um 150 Prozent. Es werden eigentlich nicht erklärbare "Servicepauschalen" eingeführt, die zwischenzeitlich vom OGH gekippt worden sind. "Freistromtage" werden ohne jede Begründung abgeschafft. Produkte werden verknüpft, um die Kundenbindung zu erhöhen.

Ende Jänner wurde angekündigt, ab Februar die Stromtarife zu erhöhen, um hohe Nachzahlungen bei der Jahresabrechnung zu vermeiden. Die Antwort auf die Anfrage, wie das bei den Gaspreisen gehandhabt wird, lautete: "Das wissen wir noch nicht." Wie bitte?

Jeder Anruf bei der "Serviceline" strapaziert die Nerven der Kunden mit sehr langen Wartezeiten am Telefon, bis man schlussendlich unfreundlich abgefertigt wird. Auf eine schriftliche Antwort bzw. Erklärung wartet man tagelang, um dann eine Rückmeldung zu erhalten, die einem nicht weiterhilft.

Dass Preiserhöhungen von zugekauften Produkten (Strombörse) weitergegeben werden müssen, kann man als Kunde verstehen. In Salzburg sind jedoch knapp 500 Wasserkraftanlagen in Betrieb. Diese decken mehr als die Hälfte der gesamten Stromproduktion ab. Mir ist nicht bekannt, dass Wasser aus unseren Flüssen teurer geworden ist. Eine Trennung der Erzeugungskosten müsste eigentlich selbstverständlich sein! Die Gründe für das Mitspielen der Politik sind nachvollziehbar. Man will die Kunden offensichtlich für dumm verkaufen! Viele Jahre wurde erklärt, wie wichtig Wasserkraft für unser Land sei, vor allem bei Baugenehmigungen für neue Kraftwerke. Gilt das alles nicht mehr?

Land und Stadt Salzburg sind mit mehr als 73 Prozent Eigentümer und treffen die Entscheidungen im Aufsichtsrat mit, mit dem Ziel, die eigenen Gewinnausschüttungen hoch zu halten. Vielleicht denkt der eine oder andere Politiker darüber nach, dass in zwei Monaten Wahlen sind. Das über viele Jahre gewachsene Vertrauen zu unserem Energieversorger und auch zur Politik ist gestört!



Robert Gassner, 5500 Bischofshofen