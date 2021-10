Ist das Wahlvolk würdig vertreten?

Unsere Vertreter (O-Ton HBP), insbesondere die der Opposition, benehmen sich derzeit mehr als unwürdig und bewegen sich auf unterstem Niveau! Statt zu akzeptieren, dass in dieser kritischen Situation eine sachliche Weiterarbeit der Regierung angesichts so zahlreicher offener aktueller Themen glücklicherweise möglich ist und sich durchaus auch kritisch(!) zu diesen Sachthemen zu äußern, ergehen sie sich in "verbalen Chats". Nichts können wir in der aktuellen aufgeheizten Situation weniger brauchen als Neuwahlen! Abgesehen davon, dass die notwendige politische Arbeit in Österreich monatelang blockiert wäre. Bei der Vorstellung eines Wahlkampfs unter den aktuellen Emotionen müssen dem vernünftigen Wähler, egal welcher Partei, die Grausbirnen aufsteigen.

Eine Erkenntnis muss jedenfalls indirekt jeder vernünftige Staatsbürger dem sogenannten "System Kurz" danken: Vermutlich haben alle Politiker jetzt gelernt, dass vorschnelle Chats und SMS in der Politik für alle Zukunft keinerlei Existenzberechtigung haben dürfen und sollten. Denn "verbale 4-Augen-Chats" mit mehr oder weniger fäkalem Inhalt hat es wohl immer gegeben und wird es immer geben, aber sie sollen vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben und das ist wahrhaftig kein Plädoyer gegen die Transparenz!

Günter Braun, 1020 Wien