Ist der Abersee versickert?

Der Abersee, noch vor wenigen Jahrzehnten in allen Landkarten präsent, ist verschwunden. Ist er ausgetrocknet oder versickert?

Weder noch! Namenräuber oder treffender gesagt "Seeräuber" aus St. Wolfgang haben ihn geklaut und zum Wolfgangsee erklärt. Er hieß noch einige Zeit Abersee - oder Wolfgangsee -, dann ließ man aber auch das Aber versickern.

Doch damit nicht genug. Jetzt soll Abersee überhaupt vom Erdboden verschwinden. Diesmal sind es Namenräuber vorwiegend aus Strobl, die dieses Geschäft in hinterhältiger Weise betreiben. Durch die Hintertür über die Postleitzahl!

Abersee ist eine angeschwemmte Halbinsel, halbiert durch eine Gemeindegrenze, kilometerweit entfernt von St. Gilgen und Strobl. Was Gott in so wunderbarer Weise durch den Zinkenbach geschaffen hat, sollten machtbesessene Gemeindepolitiker nicht versuchen zu trennen.

Wir Aberseer möchten unsere Identität behalten, unser Gemeinwohl pflegen und unsere Heimat positiv weiterentwickeln.

Lasst's uns in Ruah und tuat's nicht im Wespennest stia'ln.





Vinzenz Eisl, 5342 Abersee