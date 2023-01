Ist der"Bachler-Coup" wirklich erfreulich?

Zu "Bachler-Coup: Osterfestspiele mit Berliner Philharmonikern" (SN, 10. Jänner):

Es bleibt abzuwarten, ob dieser "Coup" so erfreulich sein wird, wie er Frau Kainberger offenbar erscheint.

2013 haben die Berliner Philharmoniker durch ihren rücksichtslosen und geldgierigen Abgang die Osterfestspiele in Bedrängnis gebracht. Sie tun es jetzt mit Baden-Baden und sie werden es wieder tun, wenn ein besseres Angebot vorliegt.

Das Orchester wollte die jeweilige Oper dreimal spielen, um das "bescheidene Einkommen" aufzubessern. Künstlerische Überlegungen spielen da keine Rolle. Denn die Oper spielen die Berliner Philharmoniker mit einem separaten, höher dotierten Vertrag als es das Berliner Philharmonische Orchester bei Konzerten tut. Das Problem war nur, dass man diese "dritte Aufführung" nach Karajans Tod kaum bis gar nicht verkaufen konnte. Und daran wird sich kaum etwas ändern. Dass Herr Bachler "die einstigen Gründe nicht genau kennt", ist völlig unglaubwürdig, denn sie sind jedem halbwegs Informierten sehr wohl bekannt. Interessant wird sein, wie das "solide Finanzmodell", von dem Bachler spricht, wohl aussehen wird. Förderer und Besucher werden es wohl nicht mehr, wer also dann?

Jetzt kann man feststellen, dass sich Herrn Bachlers vollmundige Aussage, jedes Jahr einen anderen Spitzendirigenten mit seinem Spitzenorchester an die Salzach zu holen, als sehr kurzlebig erwiesen hat. Die angepriesene, Spannung erzeugende Abwechslung entpuppte sich sehr schnell als Todgeburt, was niemanden wundert, denn die Liste ist sehr kurz.

Die Rolle der Berliner Philharmoniker bei der Gründung der Osterfestspiele war keineswegs so bedeutend, wie es Frau Kainberger darstellt. Karajan gründete die Osterfestspiele für die Realisierung seiner Idee vom Gesamtkunstwerk. Dazu brauchte er ein Orchester. Und da die Wiener Philharmoniker zu Ostern nicht dauerhaft abkömmlich waren, drillte er sehr arbeitsintensiv das reine Konzertorchester dazu, auch ganze Arbeit im Orchestergraben zu leisten, was großartig gelungen ist.

Aber es war Herbert von Karajan, der von 1967 bis 1989 internationales Publikum und mich nach Salzburg lockte. Wir wären auch bei anderen Orchestern gekommen.







Hedda Hoyer, 1040 Wien