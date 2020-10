Als sich bereits im Juli das Covid-19-Virus bei den Österreichern wieder merkbar häufiger einnistete, schlummerte die für die Eindämmung dieser Pandemie verantwortliche Regierungsriege in einem nicht begründbaren Glücksgefühl dahin, als wäre der ganze Spektakel über unser Land bereits hinweggefegt. Es ist schier unglaublich, dass gerade die Parteien, die für das "Hochschnellen" der zweiten Pandemiewelle als verantwortlich betrachtet werden können, hohe und höchste Stimmen- und damit Mandatsgewinne bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen in Wien einfahren konnten. Ist der Österreicher wirklich so krank?

Wolfram Prihoda, 4820 Bad Ischl