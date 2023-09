Der von mir hoch geschätzte Redakteur Andreas Koller vermutet in seiner Kolumne "Klartext" - ganz zu Recht -, dass das türkische Gipfeltreffen beim Kurz-Film

nicht zufällig gewesen sein kann. Man müsste ja wirklich blind, taub und auch ein bisschen debil sein, wenn man nicht heftig die "Nachtigall trapsen hören sollte", denn es ist offensichtlich, dass Sebastian Kurz an seinem politischen Comeback bastelt. Der Adoranten in der ÖVP sind ja genug, wie man auch bei der Afterfilm-Party sehen konnte. Es wird noch heftigst dementiert, aber was in der Politik ein Dementi wert ist, konnte ihm sein Sitznachbar zur Rechten ja erklären.

Im Oktober wird Herr Kurz vor den Richter geladen, aber was sagt das schon?

"Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert!"



Josef Blank, 5061 Elsbethen