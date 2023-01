Ist die Arbeiterkammer heute noch erforderlich?

Es ist sicherlich den wenigsten Österreicherinnen und Österreicher bewusst, dass es in anderen Staaten Europas bzw. der Welt kaum Arbeiterkammern gibt. Meiner Kenntnis nach sind dies nur Luxemburg sowie zwei deutsche Bundesländer, nämlich das Saarland und der Stadtstaat Bremen. Die Mitgliedsbeiträge werden von den Löhnen bzw. Gehältern zwangsmäßig abgeführt. Ausnahmen mag es geben.

Meine Bedenken sind die Zweckmäßigkeit allgemein sowie der Umgang mit den Einnahmen. Außerdem steht jedem zahlenden Mitglied eine Vertretung zu.

Meine und meiner Frau Erfahrungen sind nicht gut und liegen viele Jahre zurück. Hier in Salzburg ist der Leiter der AK auch gleichzeitig Vorsitzender des ÖGB Salzburg. Das ergibt meiner Meinung nach einen Interessenskonflikt. Auch scheint mir der Umgang mit den Einnahmen nicht unbedingt zielführend und mehr dem AK-Leiter zur Profilierung in den Medienanzeigen zu dienen. Hier wird eine personelle Trennung der beiden Ämter empfohlen sowie mehr Transparenz gefordert. Und es erhebt sich die Frage, ob in der heutigen Zeit eine Arbeiterkammer überhaupt noch erforderlich ist. Meiner Meinung nach ist sie obsolet.

Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Bergheim