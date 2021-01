Ist die Bibel wirklich ein Heiligs Buch?

Michael Rosenberger"verteidigt" im Gespräch mit den SN (16. 1.) den biblischen Schöpfungsbericht und sagt, dass das "Unterwerfen der Tiere" unter den Menschen eine traditionelle Übersetzung sei, "so ist das hebräische Wort nicht gemeint". Ja das stimmt, aber im umgekehrten Sinn. Das hebräische Wort "radah" bedeutet "zertreten, niederstrecken, unterjochen" und ist ein Kriegsvokabel (siehe Jesaja 14,6).

Im Text will anscheinend jemand, der durch das Tierreich radikal bedroht wird, Mut machen, diese Gefahr zu besiegen. Es gibt demgegenüber wunderbare biblische Texte, die die Tiere hochachten (Ausstellung in der Bibelwelt). Eine damalige Not (Tiere töten mich) und die Antwort darauf (zertrete sie) nicht im Gesamtkontext der biblischen Schriften zu sehen, führt zu schlimmen Ergebnissen. Für mich ist es ein "Heiliges Buch" mit vielen Aussagen, deren Verallgemeinerung schlimme Folgen hat und hatte. Den Text umzubiegen ist keine Lösung.

Pfarrer Heinrich Wagner, Bibelreferat der Erzdiözese Salzburg, 5020 Salzburg