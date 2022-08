Ist die Entscheidung wirklich "beachtlich"?

Dass die sog. "Jungfrauenweihe" im Salzburger Dom zu heftigen Reaktionen führen würde, war zu erwarten. Mich veranlasst aber in erster Linie das Schreiben des erzbischöflichen Medienreferenten, Herrn Michael Vereno, zu einer Stellungnahme, SN, 16. 08. 2022); es kann einfach nicht unbeantwortet bleiben.

Ich spreche Frau Mag. Lang die Entscheidung, "als geweihte Jungfrau zu leben", in keiner Weise ab. Ob ich sie nachvollziehen kann, ist unwichtig. Es ist aber ihre private Entscheidung, so wie ich mich persönlich für Kinder entschieden habe. Sobald die Erzdiözese Salzburg ihr aber eine großartige Bühne, nämlich den Dom, für die medienwirksame Inszenierung dieser Entscheidung bietet, nimmt sie klar dazu Stellung und gibt eine eindeutige Wertung ab. Auch für die Loretto-Bewegung, die Frau Mag. Lang ganz offenbar vertritt. Mit dieser offiziellen Feier ist für mich eine sexualfeindliche Konnotation verbunden, die die katholische Kirche im 21. Jahrhundert überwunden haben sollte.

Betont wird in diesem Schreiben auch, wie "beachtlich" diese Entscheidung "der Akademikerin" ist. Was ist daran eigentlich bewundernswert? Beachtlich ist für mich, wie viele Alleinerzieherinnen die Dreifachbelastung von Job, Mutterrolle und Haushalt schaffen - im Stillen und ohne Unterstützung. Herr Vereno verurteilt die Kritik, die in den Leserbriefen zum Ausdruck kommt; Kritik sollte immer erlaubt sein, auch wenn sie einem nicht gefällt.

Viele Menschen in unserem Bekannten- und Freundeskreis, die meisten durchaus überzeugte Christen, sind entsetzt über die zunehmende Rückwärtsgewandtheit der Erzdiözese Salzburg und überlegen allen Ernstes, aus der Kirche auszutreten, weil sie sich mit dieser Entwicklung nicht identifizieren können. Salzburg gehen nicht nur die Priester aus, sondern zunehmend auch die Gläubigen.

Mag. Marietta Wiseman, 5023 Salzburg