Ist die größte Sorge die warme Heizung?

Im Artikel "Der Krieg ändert alles" (25. 8.) schreibt Alexander Purger zur Hofburgwahl, dass sämtliche Konkurrenz-Kandidaten, aber wohl auch Van der Bellen, "für mehr Neutralität, weniger Unterstützung für die Ukraine und mehr Verständnis für Putin eintreten"; Grund dafür sei hauptsächlich die Gaskrise.

Falls das tatsächlich so ist - und ich fürchte, dass daran kein Zweifel besteht - graut mir vor einem Land, in dem tatsächlich zuerst der Fraß (das Erdgas) und dann die Moral kommt.

Wenn angesichts eines Angriffskriegs mit unvorstellbaren Gräueln, Leid und Tod die größte Sorge (zu) vieler Österreicher/-innen die komfortable Heizung ist, bleibt jede verbale Solidaritätskundgebung mit der Ukraine blanke Heuchelei.

Ich halte es für eine unfassbare Dekadenz, wenn man angesichts eines blutigen Überfalls auf dieses geschundene Land durch einen Staatsterroristen wie Putin und seine Clique das Opfer lieber dem Aggressor überließe, um nur ja nicht eigene vergleichsweise minimale Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Wenn wir schon aus Feigheit (einem anderen Wort für Neutralität) dem Überfallenen nicht nach Kräften zu Hilfe kommen wollen, sollten wir zumindest unsere Neutralitäts-Staatslüge als solche erkennen, unser Heer endlich massiv aufrüsten (wann werden die diesbezüglichen Versprechungen eigentlich eingelöst?) und ernsthaft einen NATO-Beitritt anstreben.

Ja, ja, ich weiß, der Staatsvertrag: die damaligen Konditionen sind aber längst obsolet.

Die Ukraine schleichend im Stich zu lassen und "Putin verstehen", bedeutet eine moralische Bankrotterklärung und dazu Verrat an einer sicheren Zukunft, weil zu verbrecherischer Nachahmung der russischen Angriffspolitik geradezu eingeladen wird. Aus diesem Grund werde ich bei der Bundespräsidentenwahl auch ungültig stimmen.





Mag. Elisabeth Gruber, 2344 Maria Enzersdorf