Ist die Neutralität so dehnbar?

Neutralität ist ein dehnbarer Begriff, allerdings einer mit abnehmendem Bedeutungsinhalt. Beim aktuell diskutierten möglichen Eintritt zur "Einkaufsplattform" für Europas Raketenabwehrschild, wie es befürwortend heißt, geht es auch um wirtschaftliche Interessen, also wären Fragen nach Alternativen auch hier zu stellen. Hoffentlich gibt es neben rechtlichen Prüfungen auch viele und sehr breite Diskussionen zu diesem Thema, bevor Entscheidungen gefällt werden. Neutralität verstehen viele als militärische Nicht-Einmischung, auch nicht in indirekter Weise, und als Selbstbestimmung, insofern als keine Befehle von außen (EU, Nato) an Österreich kommen dürften. Neutrale Staaten müssten sich vielmehr und viel intensiver diplomatisch für Friedensverhandlungen einsetzen, damit Kriege, Gewalt und Zerstörung eher beendet werden. Hier hört man leider und traurigerweise sehr wenig. Man könnte auch einmal das Volk zu klar gestellten Fragen bezüglich der Neutralität bei geplanten Änderungen und Einschränkungen einmal befragen und abstimmen lassen. Neutralität ist von zentraler Bedeutung. Es geht um Selbstschutz und Demokratie, die nicht weniger werden sollte.





Karl Brunner, 9020 Klagenfurt