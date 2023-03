Ist die ÖVP eine Gefahr für das Klima?

Danke Martin Stricker für den mutigen Leitartikel vom 21. 3. Leider muss man es wirklich sagen: Die ÖVP ist eine Gefahr für das Klima, zumindest in der Form, in der diese Partei von einigen Personen in Österreich heute repräsentiert wird. Allerdings trifft das nicht nur für die ÖVP zu, sondern ebenso - wenn nicht sogar noch mehr - für Personen aus anderen politischen Parteien und Organisationen, die sich zunehmend moralisch verbiegen, um mit den fossilen Wirtschaftszweigen, mit ähnlichen Unternehmen und anderen politischen Parteien einen Deal machen zu können. Und das leider sehr oft auf Kosten der zukünftigen Generationen. Man kann nur hoffen, dass in dieser Situation Medien wie die "Salzburger Nachrichten" ganz unabhängig bleiben und sich weiterhin für das Allgemeinwohl und für eine nachhaltige und wirklich bessere Zukunft in Österreich engagieren. Das gilt umso mehr, als heute weltweit Demokratien von populistischen Parteien bedrängt werden, die im Namen der Freiheit unsere demokratischen Staaten in Diktaturen umzuwandeln versuchen.





Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen