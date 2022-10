Ist die Politik überfordert?

Der Eindruck erhärtet sich, wenn man politische Diskussionen in öffentlich-rechtlichen Kanälen bei uns, aber auch im Nachbarland verfolgt. Die Politik hat auf billiges russisches Gas gesetzt und Milliarden in Leitungen und Kooperationen investiert, im "blinden Vertrauen", dass der "Kreml-Führer" die Abhängigkeit nicht nutzt, um Europa zu erpressen.

Der Krieg in der Ukraine hat bereits mit der Annexion der Krim 2014 und nicht erst am 24. Februar 2022 begonnen und wer weiß, was der "Völkermörder" noch plant, um seinen "Größenwahn" zu befriedigen?! Die Politik ist überfordert, weil die Zeiten des Wachstums vorbei sind, weil rechte und linke Populisten die Unzufriedenheit der Wähler/-innen missbrauchen wollen, um gewählt zu werden.

Preissteigerungen und Inflation sind mit "Vollkaskostrategien" nicht zu bekämpfen! Die neuen Schulden zahlen nicht die Politiker/-innen, nicht die Gewerkschafter/-innen, sondern wie immer die, die Arbeitsplätze schaffen und erhalten und alle Steuerzahler/-innen, die "anpacken" und nicht aufgeben.

Franz Schenner, 5730 Mittersill