Ist die Sozialpartnerschaft angeschlagen?

Der Leitartikel von Manfred Perterer beschreibt die Situation in der Sozialpartnerschaft aus seiner Sicht und kommt zu dem Schluss, dass sie angeschlagen ist.

Kein Wunder, denn vergangene Regierungen wie unter Schüssel und Kurz haben alles unternommen, um sie zu schwächen, ihren Einfluss zu mindern und bei der Bevölkerung in Misskredit zu bringen. Sogar die Abschaffung der gesetzlichen Arbeitnehmervertretung, der Arbeiterkammer, war das Ziel, was aber letztlich nicht gelang.

Die Verhandlungen der Metaller und der Handelsangestellten haben aber gezeigt, dass die Sozialpartnerschaft lebt und weiterhin hohen Stellenwert hat und es ist im Interesse des sozialen Friedens in unserem Land zu hoffen, dass sie wieder an Bedeutung gewinnt!



5020 Salzburg



Dr. Wilhelm Pölzl,