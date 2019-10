Mit größtem Befremden und Entsetzen lese ich in der SN-Ausgabe vom 7.10., dass ein niederländischer Snowboarder, der eine Frau gerammt hatte und welche in der Folge an den Verletzungen starb, lediglich eine Strafe von 720 Euro bekam. Mir fehlen die Worte. Ich kann das nicht glauben.







Mag.a Sarah-Gertraud Emmer, 5325 Plainfeld