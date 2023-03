Ist Elektromobilität die Zukunft?

Sie schießen gerade überall wie Pilze aus dem Boden: Autos mit Elektroantrieb. Gerne werden sie uns als der Generalschlüssel in der Verkehrswende angepriesen. Ich sehe diese Entwicklung kritisch. Woher nehmen wir die Energie für all diese Fahrzeuge? Der erzeugte Strom aus Wasser-, Sonnen- und Windenergie reicht bei Weitem nicht. Schon jetzt stoßen die bestehenden Leitungsnetze an ihre Belastungsgrenze.

Man hört immer wieder, dass die Größe der Photovoltaikanlage nicht an das Dach, sondern an die bestehenden Netzkapazitäten angepasst werden muss. So bleiben große Dachflächen ungenutzt, weil die Energieversorger den Strom nicht einspeisen können. Hinzu kommt, dass das E-Auto zwar im Betrieb umweltschonend ist, aber in der Herstellung nicht. Besonders der enthaltene Akku enthält eine Vielzahl an seltenen Materialien, die nur mit großem Aufwand gewonnen werden können. Schlussendlich steht am Ende der Lebensdauer die Entsorgung, die auch alles andere als ein Akt für mehr Klimaschutz ist.

Ich würde mir wünschen, dass die Automobilindustrie gemeinsam mit der Politik nach Alternativen forscht, die wirklich klima- und umweltfreundlich sind.



Sebastian Leitl, 5204 Straßwalchen