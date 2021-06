Ist Opportunismus schon ein Verbrechen?

Zu der Diskussion über die angeblich notwendigen Umbenennungen diverser Straßennamen - vor allem derjenigen, die nach Künstlern benannt sind - gebe ich Folgendes zu bedenken. Abgesehen davon, dass man im Nachhinein immer gescheiter ist, ist es für viele Kunstschaffenden (die besonders in jungen Jahren oft von der Hand in den Mund leben) eine Chance voran zu kommen, indem sie sich an die Mächtigen anbiedern, das ist heute nicht viel anders. Während meines Studiums an der Angewandten fiel nicht selten die Bemerkung unter den Studierenden "mal ein Porträt vom Bürgermeister, dann kriegst a Förderung".

Viele Verbrechen der NS-Zeit wurden erst viel später in ihrer grausamen Tragweite bekannt und so gesehen frage ich mich, ob eine - aus der Sicht der Kunstschaffenden - damals für nötig befundene Parteimitgliedschaft, wie bei Karajan, schon ein Verbrechen darstellt, das ihn, trotz seiner Verdienste für Salzburg, die Festspiele und die Musikwelt im allgemeinen, unwürdig macht, einen Platz nach ihm zu benennen.

Mein Vater (Jahrgang 1913) ging damals als junger Bauingenieur zu den Pionieren und baute im Rußlandfeldzug Brücken (die auf dem Rückzug wieder gesprengt wurden), weil ihm diese Arbeit als das geringere Übel erschien (viele Wahlmöglichkeiten gab es nicht). Meine Mutter war Bankbeamtin und wurde zum Militärdienst auf dem Flughafen in Prag vergattert - so nach dem Motto "wo du gebraucht wirst bestimmen wir". Sie war Sudetendeutsche, die waren nach dem 1. Weltkrieg in der Tschechoslowakei nicht so beliebt, manche von ihnen freuten sich daher auch über die "Befreiung" durch Hitlerdeutschland. Dafür wurden sie nach Kriegsende brutal vertrieben, verloren wie meine Großeltern ihr gesamtes Hab und Gut, überlebten aber immerhin (was sehr viele auf diesen Märschen nicht schafften).

Wenn ich den Sumpf aus Protektion, Freunderlwirtschaft und Korruption in unserer aktuellen Situation in unserem schönen friedlichen Land anschaue, dann frage ich mich schon, mit welchem Recht wir Karajan oder die Schöpferin des Festspiellogos und viele andere Kunstschaffende des vergangenen Jahrhunderts jetzt an den Pranger stellen.

Opportunismus gehört sicher nicht zu den besten Charaktereigenschaften, aber ist er schon ein Verbrechen an sich? Die Aufarbeitung der lange verleugneten Mitschuld Österreichs an den Verbrechen der NS-Zeit ist absolut nötig, aber rechtfertigt sie auch die Verurteilung auf Grund der NS-Mitgliedschaft allein? Was zählt das, was sie später geleistet haben?

Ich bewundere die Leistungen der Geschwister Scholl auch, weil ich zweifle, ob ich dazu fähig gewesen wäre. Widerstand leisten gegebenenfalls bis in den Tod, das schaffen damals wie heute nur wenige, ohne sich gleich eines Verbrechens schuldig zu machen.







Barbara Hrastnik, 1230 Wien