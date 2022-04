Österreich ist ein sicheres Land, daher sollte man das Ausmaß an Personenschutz generell überdenken. So ist Ex-Kanzler Kurz schon seit Monaten Privatmann. Trotzdem stehen vor seinem Wohnhaus in Wien-Meidling immer noch Polizisten. Wovor fürchtet er sich? Können und wollen wir uns das leisten?

Dr. Heinz Högelsberger, 1190 Wien