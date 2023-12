Ist Salzburg zu klein für den S-Link?

In der Diskussion um den S-Link wird von Skeptikern häufig argumentiert, Salzburg sei mit etwa 150.000 Einwohnern zu klein für eine (teilweise) unterirdische Bahn. Die Stadt Lausanne am Genfer See ist mit 137.000 Einwohnern eine beeindruckende Widerlegung dieser Behauptung. Lausanne hat, trotz extremer Hanglage, gleich zwei Linien, die fahrerlos von 5 Uhr früh bis Mitternacht ca. im Vier-/Fünf-Minuten-Takt (!) fahren und bestens ausgelastet sind. Der Erfolg ist offenbar so groß, dass die Stadt Lausanne und der Kanton Waadt sogar eine dritte Linie planen.

Herbert Tempfer, 5061 Elsbethen