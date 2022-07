Ist so eine Bebauung noch zeitgemäß?

Die SN beschreiben zwei wunderschöne Wanderungen in Unken.

Auch die Umrundung des Achhorns beginnend beim Hotel Post über die Josefsallee, an der Saalach entlang Richtung Grenze ist sehr empfehlenswert.

Ein Naherholungsgebiet für Mensch und Tier.

Wie in "Salzburg heute" berichtet, soll hier ein Gewerbegebiet im Ausmaß von acht Hektar entstehen. Dafür würde eine Waldfläche gerodet und eine große Wiese versiegelt. Für wen ist die Frage? Bedenkt man die in Österreich herrschende Verbauung von Böden, trägt dieses Projekt keinen positiven Teil dazu bei. Es sei auch erwähnt, dass es angeblich noch keine Bewerbungen für dieses Großprojekt in Unken gibt!

In der jetzigen Klimaveränderung sollte man sich die Frage stellen, ob eine derartige Bebauung noch zeitgemäß ist?



Margarethe Schlager, 5450 Werfen