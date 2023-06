Ist Steuer Diebstahl?

Jeder spürt die leichter werdende Geldtasche durch das Steuerzahlen und niemand sieht durch den gewaltigen Staatsmoloch, der dieses Geld verwendet. Da ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass der eigene Beitrag einfach in irgendjemandes Taschen versickert und nie wieder das Licht des Tages erblickt. Viele Leistungen des Staates wie Gerichte, funktionierende Polizei, Infrastruktur, Schule scheinen weder in einer Firmenbilanz noch am Lohnzettel auf. Ich möchte betonen, dass ich diesen Leistungen/Institutionen in Österreich keine besondere Qualität zuspreche, sie funktionieren und sind teuer! Aus dieser Entkopplung von Steuerzahlen und der Sichtbarkeit von öffentlichen Gegenleistungen entstehen dann schnell Unverständnis und Zorn. Mich beschleicht das Gefühl, einen Teil unseres Steueraufkommens zahlen wir für das unsichtbare Funktionieren einer akzeptablen Gesellschaft.





Adrian Wengler, 1110 Simmering