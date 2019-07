Ist Ticket für alle Öffis schon auf Schiene?

Ein lange in der Schublade schlummernder Vorschlag, aber kein schlechter. Das Österreich-Ticket dürfte doch nicht so schwer zu finanzieren sein. Die 3 Euro pro Tag könnte man als Klimabeitrag von jedem einzelnen Steuer zahlenden im Lande über eine Art Klima- oder Verkehrsabgabe einheben, automatisch vom Gehalt jedes einzelnen abgebucht. Sozial gestaffelt. Die Reichen im Lande zahlen mehr. Einem Teilzeitarbeiter würde demnach mehr Geld von seinem geringen Einkommen bleiben. Fest steht, dass aber alle ihren Beitrag leisten müssen. 3 Euro pro Tag sind wirklich nicht viel und könnten aber trotzdem so viel bewirken. Rechnet man über den Daumen gepeilt sagen wir ca 7 Millionen Steuerzahler im Land, so sind das pro Tag 21 Millionen und aufs Jahr gerechnet ca 7,66 Milliarden Euro und mit dem Geld müsste sich doch ein Jahresticket für alle ausgehen. Zusammen mit der angekündigten Verkehrsmilliarde, die durch den Sturz der letzten Regierung natürlich jetzt eher in der Schwebe steht, könnte man da gewaltig, auch infrastrukurell, für die Öffis etwas auf Schiene bringen.





Andreas Lederer, 5020 Salzburg