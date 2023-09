Ist ein Tier heutzutage nichts mehr wert?

Präsenter denn je ist das Thema "Fleischverzicht". Als Vegetarierin schockt es mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich an den Fleisch- und Wurstregalen im Supermarkt vorbeigehe. Dabei ist es nicht nur die Masse an verschiedenen Filets, Faschierten etc., die mich entsetzt. Auch das Preisschild, regt mich zum Nachdenken an. Ist das Leben eines Tieres wirklich nur 6 Euro wert? Absurd scheint mir der Preisvergleich zu Obst und Gemüse. Die schönen, österreichischen Cherrytomaten, die schon meterweit durch ihre glänzende Farbe bestechen, kosten per Kilo 14 Euro. Weiter geht es bei den Spitzpaprika um 9 Euro pro Kilo oder dem frischen Blattspinat mit Preisen bis zu 19 Euro. Dass Gemüse einen doppelt so hohen Kilopreis wie Fleisch hat, ist in meinen Augen besorgniserregend. Dabei ist es nicht nur das Tierwohl, das wir hinterfragen müssen. Auch im Sinne des Klimawandels ist ein Handeln unumgehbar. Fakt ist, dass die Fleischindustrie einen wesentlichen Anteil zum Ausstoß der Treibhausgase beiträgt. Das fängt bei der Produktion von Futtermittel an und endet beim anschließenden Transport zum Supermarkt. Mit 13,3 kg CO₂-Emissionen im Durchschnitt, ist das Rindfleisch eindeutig der Spitzenreiter. Nicht zu vergessen, die Menge an Wasser, sowie die riesigen Berge an Futtermitteln, wie Getreide und Soja, die tausende Menschen ernähren könnten. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre das Einschränken des Fleischkonsums. Vor allem das Fleisch aus konventioneller Haltung, sollte sowohl seitens des Tierwohls, als auch des Klimas vermieden werden. Ich verstehe es, wenn Leute sagen, dass das Ersetzten von konventionellem durch biologisches Fleisch viel zu teuer ist. Bei dem hohen wöchentlichen Fleischkonsum, den der Durchschnittshaushalt aufbringt, ist das auch kein Wunder. Eine Alternative würde die Ernährungsform "Flexitarismus" bieten, bei der Fleisch selten und wenn, sehr bewusst konsumiert wird. Isst man nur einmal wöchentlich Fleisch, dafür in Bioqualität, wäre das preislich auf der selben Ebene wie der tägliche Konsum von Billigfleisch. Neben jeder einzelnen Person ist es aber auch an der Zeit, dass die Politik ins Handeln gerät. Mindestpreise für Fleisch wären ein Ansatz, mehr Bewusstsein bei den Kaufenden zu schaffen. Unsere Welt, die Tiere und Pflanzen würden Danken!





Amelie Reiter, 15 Jahre, 5020 Salzburg