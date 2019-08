Ist verantwortungsvolles Leben möglich?

Wenn ich die gegenwärtige Situation im Lande und auch in der Welt betrachte, frage ich mich mit großer Sorge: "Wo triften wir hin?" Haben wir als Menschen nicht die Werkzeuge, mit denen wir verantwortungsvoll leben könnten? Werkzeuge, die Nachhaltigkeit in sich tragen. Die fünf Finger einer Hand reichen zur Aufzählung aus.

1.Verstand: Er ist allerdings ungleichmäßig verteilt. Das ist Realität.

2.Gewissen: (Ethik und Moral) Ein starker Bezug zum Gottesglauben ist evident.

3.Verantwortungsfähigkeit: Sie ist eine Grundeigenschaft des Menschen.

4.Verantwortungsgefühl: Es weist von Mensch zu Mensch große Unterschiede auf.

5.Verantwortungsbereitschaft: Auch sie ist im unterschiedlichen Maße vorhanden.

Wenn wir uns dieses Instrumentariums nicht voll bewusstwerden und es auch gebrauchen, gehen wir einer Zeit entgegen, in der ich nicht leben wollte. Meine Kinder und Enkel werden darin leben müssen. Die technische Entwicklung wird uns in den nächsten Jahrzehnten noch Werkzeuge in die Hand geben, die ohne Ethik und Moral, zu grausamen Mordwerkzeugen werden könnten. Wachsamkeit wäre oberstes Gebot.

Das Internet, informative Zeitung wir die SN und das Angebot bildungsbewusster Sender liefern uns jede Menge an Information. Es gilt der Satz vom Herrn Chefredakteur Manfred Perterer: "Wer nichts weiß muss vieles glauben". Es besteht geradezu eine "Informationspflicht!" Allen engstirnigen Fundamentalisten, verführenden Populisten, blinden Nationalisten und Hass und Unwahrheit streuenden Menschen ist die Stirn zu bieten. Eine friedliche Zukunft ist nicht in deren Sinn."







OSR Mag. Wilhelm Jobstmann, 8010 Graz