Ist wählen etwa nicht saugeil?

Seit rund sechs Wochen zieren etliche Plakate mit Aufschriften wie "Wählen ist Saugeil", "Oida geil Finale! Stichwahl!" und "Am Sonntag bin i voigas wählen!" unsere Stadt und die Salzburger Spießbürgerschaft gerät in Aufruhr. Was hinter dem ganzen steckt? Eine Jungwähler/-iinnenmobilisierungskampagne dreier Schüler/-innen aus der HTL, welche in Kooperation mit der Stadt Salzburg ins Leben gerufen wurde. Das Ziel? Die jungen Menschen auf die bevorstehenden Wahlen aufmerksam zu machen. Was wurde erreicht? In der ersten Woche nach Start wurden bereits 90% der Zielgruppe über soziale Medien erreicht, namhafte Salzburger Werbeagenturen lobten die Kampagne und Jugendliche äußerten Freude an der jungen und urbanen Initiative.

Die alte Bevölkerung hingegen? Die stieß sich an der "niveaulosen Jugendsprache."

Ist wählen jedoch nicht "saugeil"? Ist es nicht geil, dass wir das Privileg haben im Finale - der Stichwahl - wieder wählen gehen zu dürfen? Wir finden schon!

Sebastian Panosch, 5020 Salzburg