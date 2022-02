Italien wird zum Musterschüler

Noch vor wenigen Jahren wurde Italien bei jeder Gelegenheit an die Maastricht-Kriterien erinnert und gerügt, die von der drittgrößten Wirtschaftsmacht der EU und der zehntgrößten weltweit bei weitem nicht erreicht wurden, und auch die konfuse politische Landschaft führte in vielen EU-Staaten gerne zu einem bedauernden Lächeln. Die Pandemie hat diese Diskussionskultur grundsätzlich verändert: Die Verschuldungsquoten nach Maastricht sind kein Thema mehr, die Inflationsrate von max 1,5 Prozent über den drei preisstabilsten Mitgliedsstaaten ist ad acta gelegt, jede Diskussion über stabile Regierungen und Korruption wird nun nicht nur in Österreich penibel gemieden. Das Maß aller Dinge ist nun nach der Pandemie die politische Stabilität, die Handelsbilanz und der Schuldenzuwachs, ganz unabhängig vom Niveau. Weit über die Grenzen der EU hinaus erfreut sich Ministerpräsident Mario Draghi einer exzellenten Reputation und verfügt über ein feingesponnenes Netzwerk in der internationalen Politik bis hin zur Hochfinanz, wo er Fäden im perfekten Moment diplomatisch zieht. Von der EU wandern bis 2024 rund 190 Milliarden EUro an Unterstützungsgeldern nach Italien. Man rechnet bei diesen zweckgebundenen Geldern zur Verbesserung der Infrastruktur, Umweltschutz und Sanierungsmaßnahmen mit einem direkten Investitionseffekt von weit über 500 Milliarden Euro! Dieses unvorstellbare Volumen wird jedenfalls den Schuldenzuwachs bremsen und die Handelsbilanz beflügeln. Italien mutiert vom EU-Sonderschüler zum EU-Musterschüler.





DI Paul Faltheiner, 9640 Kötschach