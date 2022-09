Italiens Widersprüche

Derer kristallisieren sich nach der geschlagenen Wahl immer mehr heraus. Rechtspolitik beinhaltet bekanntlich auch die Begriffe von Recht und Ordnung, die ja in Italien schon immer in einem eklatanten Widerspruch standen. So gesehen, müsste Frau Meloni Berlusconi und Salvini vor die Türe stellen. Es wird ihr sicher nicht entgangen sein, dass beide Herrn, speziell Berlusconi, des öfteren mit gerichtlichen Anklagen konfrontiert waren und nur durch die Verjährung in der dritten Instanz vor einem Strafantritt, verschont wurden. Die Forza Italia wurde mit Hilfe der sizilianischen Mafia und dem sizilianischen Senator gegründet und Berlusconi zum Staatsoberhaupt gehoben. Ein moralischer Widerspruch ergibt sich für Italien in der Konfrontation mit der EU, da durch die neue politische Entwicklung, die EU für Italien in weite Ferne gerückt ist. Moralisch deshalb, dass die immensen Hilfsgelder der europäischen Gemeinschaft nach Italien ausbleiben werden. Mit neuen Bittstellungen wird Frau Meloni nicht mehr vorstellig werden können. Ein heißer Tanz ist zu erwarten und wird nicht in eine friedliche Zeit führen. Frau Meloni wird es nicht leicht haben, derartige Widersprüche zu entschärfen, die Unterstützung von nur zwei gleichorientierten Verbündeten wird - was zu hoffen ist - für eine fragwürdige, europäische, politische Änderung wohl zu wenig sein.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg