Itzling: Fragwürdige Verkehrszeichen

Wenn man den Standort des betreffenden Gebotszeichens gefunden hat, steht man in der Goethestraße vor der Kreuzung zur Itzlinger Hauptstraße, direkt vor der VLSA, und schaut auf das Rechtsabbiege-Gebotszeichen. Biegt man dann rechts ab, erreicht man nach ca. 150 m den Kreisverkehr vor der Autobahnbrücke und hat dann die Möglichkeit, wieder zurück stadteinwärts zu fahren, um in den Verkehrsstau eingebunden zu werden. Diese Bürde wird von den Autofahrern aus der Goethestraße, zwischen 30 bzw. 40 Prozent nicht angenommen, setzen sich über diese Vorschrift hinweg und biegen nach links in die Kreuzung ein. Ein gefährliches Unterfangen, da der stadteinwärts fließende Verkehr bei grünem Ampellicht stadteinwärts fährt. Das Argument des zuständigen Landesrats, dass sich der Stau stadteinwärts durch diese Maßnahme verringert, ist sehr gering, da zur Hauptverkehrszeit aus der Goethestraße nur geringer Verkehr fließt. Zur normalen Verkehrszeit ist dieses Gebotszeichen obsolet, denn bei maximal vier Autos aus der Goethestraße ist eine rentable Stauverringerung nicht gegeben, bestätigt durch meine Beobachtung und Erfahrung als langjähriger Verkehrspolizist.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg