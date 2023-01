Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg in der Ukraine in den kommenden Wochen oder Monaten eskaliert? Die Angst zum Beispiel der Deutschen vor einem größeren Krieg ist die beste Erklärung, die ich für lange Diskussion um die Leopard-Panzer-Lieferung gehört habe.

Es ist möglich, ja, der Krieg könnte noch größer werden. Wladimir Putin und seine Clique sind sehr blutrünstig. Es scheint sie nicht zu stören, dass in dem aussichtslosen Konflikt bereits Zehntausende von Menschen, Zivilisten, Kinder ums Leben gekommen sind. Die Kriegsverbrechen, die seine Streitkräfte, einschließlich der Söldner, routinemäßig begehen, stören ihn nicht. Er hat Andeutungen gemacht, dass er Atomwaffen einsetzen könnte. Offizielle Vertreter Russlands deuten oft an, dass der Krieg in der Ukraine in Wirklichkeit ein Krieg gegen die NATO ist. Und es wird erwartet, dass Russland schon bald eine neue Offensive startet. Aber die Ukraine erwägt, selbst in die Offensive zu gehen.

Die Logik in vielen Diskussionen, auch in Österreich, scheint zu sein, dass zu viel militärische Hilfe des Westens für die Ukraine Herrn Putin dazu bringen könnte, noch bösartiger zu werden. Das Problem dabei? Herr Putin ist ein Tyrann, der Schwäche ausnutzt. Er ist nicht in die Ukraine einmarschiert, weil er befürchtete, dass sie zu stark wird (oder eine militärische Bedrohung für Russland darstellt), sondern weil er sie - und den Westen - für schwach hielt: Er rechnete damit, dass die russischen Streitkräfte Kiew innerhalb weniger Tage einnehmen würden und die westlichen Verbündeten fast nichts dagegen unternehmen würden.

Gegenüber Tyrannen ist es besser, hart zu bleiben. Wenn Deutschland in Bezug auf die Leoparden weiter gezögert hätte, besteht die Gefahr, dass es Putin signalisiert, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine nicht unerschütterlich ist. Das wiederum könnte das größere Risiko sein. Wenn man Putin nicht energisch entgegentritt, ermutigt man ihn eher dazu, noch aggressiver zu werden.





Oliver Hahn, 5020 Salzburg