Zu Andreas Kollers Standpunkt "Das hat sich die SPÖ nicht verdient" (SN, 29. April): Ja, die SPÖ hat das verdient! Eine Partei, die nichts anderes macht, als ihren Frust - um nicht zu sagen Hass - gegenüber der ÖVP auszuleben und alle Kraft in einen unnötigen und teuren Untersuchungsausschuss steckt, hat offenbar ganz darauf vergessen, vor der eigenen Türe zu kehren. Wenn dann auch noch die Vorsitzende, obwohl von den Genossinnen und Genossen gewählt, nach permanenter interner Kritik an ihrer Person einer überflüssigen Neuwahl einer neuen Vorsitzenden zustimmt, dann sieht die Partei eben so aus, wie sie sich jetzt präsentiert.





Dr. Christian Pfersmann, 1190 Wien