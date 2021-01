Wir werden zwar immer vergessen, aber, ja, es gibt uns! Gruppen fast voll, Sicherheitsabstand unmöglich, kaum umsetzbare Maßnahmen, keine Schnelltests vorhanden - die Alternative: teilweise 9,5 Stunden Tragen der FFP2-Maske in einer Gruppe mit 25 Kindern. Ja - und dann sollen wir noch gut gelaunt sein und unsere Aufträge erfüllen! Willkommen in der Bildungseinrichtung Kindergarten. Ja, richtig, auch wir sind eine Bildungseinrichtung! Der neue Alltag besteht aus E-Mails schreiben, Listen tippen, eine Gruppe mit viel zu vielen Kindern betreuen, ausziehen, anziehen - und wenn dann auch bei uns mal das Personal fehlt, das alles alleine! Außerdem sollen wir auf Abstand noch Nase putzen, Kinder trösten und beim Klogehen helfen. Neben all dem sollen wir die Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung fördern, die Motorik schulen, soziale Kompetenzen unterstützen und dazu beitragen, dass 25 Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und ihren Stärken gefördert werden. Natürlich diesen kunterbunten Kinderhaufen motivieren, und, nicht zu vergessen, am Ende des Tages sollen die Kinder Spaß gehabt, viel gelacht und etwas gelernt haben. Mittendrin sitzen wir - die Pädagogen und Pädagoginnen, die von all dem Chaos genug haben und sich für den nächsten Tag einfach nur wünschen, einmal wieder Zeit zu haben, um sich den Kernaufgaben widmen zu können und vielleicht auch wieder einmal mit den Kindern zu spielen.

Wir wollen gesehen und gehört werden! Und hoffentlich kommt der Tag, an dem man sich auch für uns interessiert!

Und was uns am Ende doch immer wieder weitermachen lässt, ist die Dankbarkeit der uns anvertrauten Kinder. Also loben wir uns doch heute einmal selbst - ein Hoch auf uns Pädagogen und Pädagoginnen!



Melanie Bachinger, 5020 Salzburg