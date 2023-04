Ja, ich kann ein bisserl kommunistisch sein ...

Den Leitartikel "Kann man ein bisserl kommunistisch sein?" in den SN vom 25. April möchte ich nicht einfach so hinnehmen. Dass Herr Dr. Koller in seinem Kommentar über die jetzigen handelnden Personen der KPÖ, Kahr und Dankl, die verbrecherischen kommunistischen Zustände aus grauer Vorzeit (Stalin, Mao) oder im heutigen Nordkorea aufs Tapet bringt und ihnen unterstellt, "den Kommunismus offenkundig als anzustrebendes Ziel der Geschichte" zu betrachten, ist unterstes Niveau und wäre von politischen Mitbewerbern eher zu erwarten, jedoch nicht von einer seriösen, unabhängigen Tageszeitung. Der Kommunist Dankl stellt weder die Verfassung in Frage, noch geht es ihm um politisches Machtstreben, sondern er kümmert sich bloß um echte Nöte der Menschen. Gerechterweise hätten daher auch die Anfänge des Kommunismus (communis = "gemeinsam") erwähnt werden sollen: Schon die Urchristen waren Kommunisten (vgl. Apg 2, 44 - 45). So ein Teufelszeug kann es also gar nicht sein. Dass die ÖVP und ihr Dunstkreis in Panik verfallen zu drohen, ist verständlich. Ich habe mein Leben lang ÖVP gewählt. Aber seit dem von der ÖVP ernannten Messias Kurz habe ich mich von dieser Partei enttäuscht abgewendet. Um Herrn Kollers Frage zu beantworten: ja, ich kann - auch als überzeugte Christin und praktizierende Katholikin - "ein bisserl kommunistisch sein".







Rotraud Zach, 5020 Salzburg