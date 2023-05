Ja, wir sind Jammerer!

Heute gibt es doppelt so viel Sozialstaat, aber mindestens zehn Mal so viel Unzufriedenheit zum Thema im 50 Jahr Vergleich. Jammern auf hohem Niveau wurde uns durch das politische Machtstreben der Parteien anerzogen, wobei wir blindlings übersehen haben, dass uns jeder Cent vorerst aus der Hose gezogen wurde und wird, damit die geschürte Begehrlichkeit befriedet wird. Es kann nicht sein, das für alles der Staat zuständig ist und die Bürgerinnen und Bürger keine Eigenverantwortung haben. Es ist völlig falsch, dem Bürger das Blaue vom Himmel zu versprechen, er muss es ja vorerst bezahlen. Wenn Andreas Purger ("Ölpreisschock 1973 und heutige Krise: Finden Sie den Unterschied, SN, 2. Mai) sagt "je mehr Milliarden, desto größer die Unzufriedenheit" und man sich die Wahlergebnisse anschaut, müssten bei den Politikern die Alarmglocken läuten, denn sie werden ordentlich abgestraft, wobei der Nutznießer die Verbalrabauken sind. Die Ausführungen von Alexander Purger zeigen die Wahrheit auf und sind eine Mahnung an die Politik und unserer Begehrlichkeit. Aufgabe der Politik aber auch von uns Bürgern ist ein gerechtes soziales Umfeld zu pflegen und das ganze nicht durch Jammern in den Graben zu fahren.





Helmut Auer, 5071 Wals