Ja zum Windpark am Lehmberg

Ich kann den Lehmberg von unserem Wohnzimmerfenster aus sehen. Die Vorstellung, dass sich dort in ein paar Jahren Windräder drehen, stört mich nicht. Selbstverständlich wird es zur Optik unterschiedliche Meinungen geben - das ist aber eine persönliche Ansichtssache. Ich finde Windräder deutlich eleganter als Hochspannungsmasten, die wir schon hingenommen haben, weil wir sie eben auch brauchen.

Natürlich ist ein Windpark ein deutlicher Eingriff in die Natur - aber der ist am Lehmberg durch die breiten Forststraßen ohnehin schon erfolgt. Ich finde so einen Eingriff wesentlich besser vertretbar als die fortlaufende und meist nicht sofort sichtbare Veränderung des Klimas und der Natur durch die Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen.

Wenn es von den Windmessungen und sonstigen Bedingungen her passt, bin ich sehr dafür, einen Windpark am Lehmberg sobald als möglich zu errichten und damit auch in Salzburg diese Form der Energiegewinnung zu nutzen.







Alois Hattinger, 5202 Neumarkt