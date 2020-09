Jäger müssen auf Wildbestand achten

Zu "Goldschakal hat im Lungau zwei Lämmer gerissen" vom 24. 9. 2020: Wie kommt Herr Kaindl darauf, dass das lebende Wild den Jägern gehört? Mit "die Jäger und ihr Wildbestand" suggeriert man den meist nicht jagdaffinen Lesern, dass der lebende Wildbestand den Jägern in irgendeiner Weise originär zugehörig wäre. Es kann der Eindruck entstehen, dass das bejagbare Wild so etwas ist, wie der Nutztierbestand der Weidmänner.

Hier darf ich auf die gegenteilige Praxis und die verschiedenen österreichischen Jagdgesetze hinweisen, die den Jägern innerhalb der ihnen angestammten Reviere die Jagd unter der Auflage des Bestandsschutzes sowie der Hege und Pflege als außerordentliches Privileg zugestehen.

Mensch und Natur stehen hier in einem filigranen Interessensaustausch. Der gesunde Wildtierbestand ist aber prinzipiell in aller Menschen Interesse und daher kommt jedem einzelnen, der sich in den Habitaten der Wildtiere bewegt, eine grundsätzliche Verantwortung zu. Wildtiere gehen jeden etwas an und jeder nimmt mit seiner Kenntnis über und seinem Verhalten in der Natur darauf Einfluss, wie es um unsere Artenvielfalt, im Besonderen um den Wildbestand, in Zukunft steht.

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Wildpopulation auf Grund eines vermehrten Freizeitkonsums in der Natur zusätzlichen Herausforderungen begegnen muss, sollte speziell darauf geachtet werden, dass bei der Allgemeinheit die "richtige" Auffassung zum Thema Wild und Natur gefördert wird. Übrigens üben der Schakal und der in der Nahrungskette über ihm stehende Wolf weit weniger Druck auf die hiesige Wildpopulation aus, als es der Mensch in seinem Freizeit- und Expansionsverhalten tut.



Paul Estrela, 5162 Obertrum