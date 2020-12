Jäger rettete frei laufenden Hund

Zum Thema frei laufende Hunde eine herzliche Geschichte: Mein Vater - 25 Jahre Oberförster und Jäger in St. Gilgen am Wolfgangsee - wurde in der Adventzeit von einem Bauern informiert, dass sein Hund - ein Schäfermischling - seit Tagen abgängig sei und wahrscheinlich in der Gegend wildere. In der Nacht höre er ihn bellen. In seiner Wut erteilt er meinem Vater den Auftrag, ihn zu erschießen, wenn er ihn im Wald antreffen sollte.

Und tatsächlich - am gleichen Abend am Rückweg aus dem Revier - steht ein Hund im Scheinwerferlicht auf der verschneiten Forststraße.

Mein Vater stoppt den Jeep, steigt aus, öffnet die Heckklappe und nimmt sein Gewehr.

Was macht der Hund? Er winselt, kommt zum Auto und springt in den Kofferraum.

Was macht der Jäger? Er streichelt ihn und bringt ihn seinem Besitzer zurück!



Dagmar Wallner, 5340 St. Gilgen