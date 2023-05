Jägerbashing zurErtragsoptimierung

Die Behauptung, dass die Jägerschaft sich selbst kontrolliert, ist irreführend und falsch. Das Jagdrecht wird vom Grundbesitzer oder der Jagdkommission, welche sich aus Grundbesitzern und Gemeindevertretern zusammensetzt, verpachtet. Somit haben die Grundbesitzer die ultimative Kontrolle, von wem und wie gejagt wird.

Gegen Verbissschäden hilft auch das Belassen von Hecken am Waldrand und kleinen unbewirtschafteten Brachflächen, diese wären auch dem stark rückläufigen Bestand an Singvögeln dienlich, wirtschaftlich attraktiver und einfacher ist aber der geforderte radikale Abschuss. Die Notwendigkeit der Winterfütterung ergibt sich aus dem Zubetonieren der Tallagen, wo das Rotwild früher seine Wintereinstände hatte. Fütterung ist aktiver Artenschutz. Die Mitgliederzahl eines Vereins von Öko-Jägern der Anzahl von Jagdkartenbesitzern insgesamt gegenüberzustellen sagt nichts über die Einstellung der übrigen Jäger aus. Die Betonung, dass der Großteil der Jäger Herren sind, verschweigt, dass der Anteil an Damen kontinuierlich steigt.



Anton Graf, 5310 St. Lorenz