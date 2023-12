75 Jahre Menschenrechte

Zu "Das zerbrechliche Recht des Humanen" (SN, 9. 12. 2023):

Ingo Hasewend schreibt mit Recht: "Der 10. Dezember 1948 war ein denkwürdiger Tag für die Welt."

Die Menschenrechte wurden im Gedenken an die Gräuel des Zweiten Weltkriegs und unter dem Schock des Wissens über die Konzentrationslager der Nazis unterzeichnet, die zu den größten Menschenrechtsverletzungen der Geschichte zählen.

Am 5. Oktober 1939 begann der Transport des Oberösterreichers Leopold Engleitner ins KZ Buchenwald. Er wurde dorthin gebracht, weil der den Dienst in der Deutschen Wehrmacht verweigerte. Als Zeuge Jehovas konnte er sich aus Gewissensgründen am Töten nicht beteiligen.

Bis zu seinem Tod, mit fast 108 Jahren, versuchte Leopold Engleitner noch immer, an die Gräuel der Nazi zu erinnern. Er hat als Kriegsdienstverweigerer und Zeuge Jehovas drei KZs überlebt. Er versuchte vor allem die Jugend zu sensibilisieren, bei Unrecht nicht zu schweigen. Seit 1999 reiste er mehr als 150.000 Kilometer durch Europa und die USA. Tausenden von jungen Menschen führte er an Schulen und Universitäten die schrecklichen Auswirkungen totalitärer Regime und von Gruppenzwang vor Augen.

In einem Interview erklärte er: "Ich habe mich immer dafür eingesetzt, die Ereignisse während der NS-Zeit nie in Vergessenheit geraten zu lassen. Vor allem die Jugend liegt mir am Herzen und ich merke, dass sie unvoreingenommen an der Aufarbeitung dieser schrecklichen Zeit interessiert ist."

Personen mit großer Zivilcourage sollten wir nicht nur am Tag der Menschenrechte zum Vorbild nehmen.





Ing. Harald Schober, 8160 Weiz