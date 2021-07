Jakob, die 90-jährige Landschildkröte

In dem vom ORF 2 ausgestrahlten Bericht in "Salzburg Heute" am 14. 7. 2021 wurde die vermutlich älteste Landschildkröte Salzburgs vorgestellt. Dabei wurden als Lieblingsspeisen des Tiers, Kopfsalat und Erdbeeren, sehr einprägsam erwähnt und mehrmals bildlich gezeigt. Dazu muss, um gravierender Falschernährung vorzubeugen, unbedingt klargestellt werden, dass diese beiden genannten Futtermittel als regelmäßige Gabe gänzlich ungeeignet sind!

Der Darm der Tiere ist auf Verdauung von Rohfaser abgestimmt, und sie nehmen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet großteils faserreiche Kräuter mit hohem Kalziumanteil zu sich. Beides ist in genannten Lieblingsspeisen praktisch nicht vorhanden. Bei diesem Bericht ist für den weniger gut informierten Halter dieser "unkomplizierten Tiere" der Eindruck entstanden, die zwei erwähnten Futtermittel könnten den Hauptbestandteil der Nahrung ausmachen, was sich gerade bei der Aufzucht von Jungtieren in den ersten Lebensjahren fatal auf die Entwicklung des Knochenpanzers auswirken und insgesamt zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.

Die Argumentation, dass Jakob dennoch so alt geworden ist und sich offensichtlich bester Gesundheit erfreut, ist irreführend, da das Tier ja anscheinend mit einem Alter von schon ca. 30 Jahren in den Besitz der Halterin gelangt ist und in diesem Alter der Kalzifizierungsprozess des Panzers ja bereits weitgehend abgeschlossen ist.

Also bitte Vorsicht mit der Ernährung von Schildkröten, gerade bei der Aufzucht von Jungtieren!

Es empfiehlt sich sogar, die verschiedensten Wiesenkräuter (Hauptnahrungsquelle) im Sommer mit klein geschnittenem Heu zu versetzen, um den Rohfasergehalt zu steigern. Nach einer kurzen Gewöhnungsphase nehmen die Tiere so aufgewertete Nahrung auch problemlos an.

Frage an die Skeptiker: Wo findet eine Landschildkröte in der südeuropäischen Macchia Erdbeeren oder Kopfsalat?

Der regelmäßig stattfindende Salzburger Schildkröten-Stammtisch berät diesbezüglich gerne.



Hugo Müller, hugo.mueller@sol.at, 5020 Salzburg