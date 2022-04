Zu "Notre-Dame erwacht langsam wieder" (SN v. 16. 4.): In diesen Bericht wurde auch erwähnt, dass ca. 1000 Eichenbäume in Frankreich gefällt wurden, um für den Wiederaufbau der Kathedrale verwendet zu werden. In Zeiten wie diesen, wo jeder Baum wertvoller ist als tausende Autos , schmerzt es besonders. Meiner Meinung nach ist es schade, so viele Bäume zu fällen, auch wenn dies in Frankreich geschah.

Alexander Rochmann, 5400 Hallein