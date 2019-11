Jeder Einzelne ist gefragt!

Die Gedanken und das Bewusstsein dieses achtjährigen Mädels kann ich nur unterstützen. Ich bin ganz ihrer Meinung, dass ein "Jeder" von uns seinen Beitrag zum Erhalt unserer Erde beitragen soll bzw. muss.

Wenn wir als Einzelner beginnen auf gewisse Sachen zu verzichten, dann wird sich auch in der Industrie etwas ändern. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was wir heute brauchen und was heute noch zeitgerecht ist. Weniger ist mehr ( z. B. aktuell die hauseigene Weihnachtsbeleuchtung), statt müllproduzierende und kurzlebende Weihnachtsbeleuchtungen zu kaufen, erfüllt auch eine Laterne mit Kerzenlicht die Umgebung mit Glanz. Regionales und saisonales Ernährungsbewusstsein, Fleisch & Fisch mit Qualität als Sonntagsgericht eingeplant, verhindert bzw. reduziert so manche CO 2 -Emissionen.

Und vor allem muss auch die Politik Maßnahmen vorantreiben und auch umsetzen.

Wenn viele Einzelne ihren Beitrag leisten, dann höhlt auch ein steter Tropfen den Stein.

In diesem Sinne eine besinnliche, bewusste und achtsame Adventzeit.

Christiane Poppenberger, 5020 Salzburg