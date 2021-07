Jeder findet einen Job?

Antwort zum Leserbrief von Frau Sigl "AMS-Sanktionen und Armut" vom 15.7.2021. Die im Leserbrief geschilderten Armutsgründe: Krankheit, Alleinerzieherinnen und Mindestpensionist/-Innen sind auch nach meinen Erfahrungen Hauptursachen für die Armutsgefährdung.

Dazu kommen in meiner Wahrnehmung noch Haushalte mit Migrationshintergrund und eben arbeitssuchende Menschen, die es nicht leicht haben irgendwie über die Runden zu kommen.

Die Aussage "Jeder arbeitswillige Mensch findet in Österreich einen Job" stimmt leider für allzu viele arbeitssuchende Menschen aktuell nicht. Das Verhältnis von Arbeitssuchenden zu offenen Stellen beträgt lt. AMS ca. drei zu eins.

Und für diese Gruppe von Menschen, die einfach keine Arbeit über lange Zeit finden, ist eine Verschärfung der Sanktionen eine zusätzliche existentielle Bedrohung. Papst Franziskus schreibt dazu bedenkenswerte Zeilen: "Die Armen müssen in die Lage versetzt werden, geben zu können."

Zu den "Armen" gehören oft auch Menschen, die keine bezahlte Arbeit finden. Es liegt am Einsatz von Wirtschaft, AMS und der Zivilgesellschaft diesen Menschen eine Teilhabe zu ermöglichen. Damit vielleicht in Zukunft in Österreich wirklich einmal gilt: "Jeder arbeitswillige Mensch findet einen (gerecht bezahlten) Job". Verschärfte Sanktionen helfen da wenig.







Mag. Thomas Neureiter, 5411 Oberalm