Jeder kann Lehrer werden …

Warum können Politiker, Parteien und Regierungen nicht einfach mal einen Fehler zugeben, sich von Menschen aus der Praxis beraten lassen und dann sinnvolle Korrekturen vornehmen? Stattdessen wird wild herumgebastelt, wie man nun möglichst viele Menschen aus völlig anderen Berufen in die Schulen locken könnte. Da werden dann Berufssoldaten als "spannende Zielgruppe für den Quereinstieg" bezeichnet. Zurzeit braucht man an einer Pädagogischen Hochschule mindestens vier Jahre (mit Master sechs Jahre) um danach als Lehrer unterrichten zu können. Als Quereinsteiger wird man in einem 90-minütigen Online-Assessment und einem persönlichen Gespräch kurz abgeklopft, ob man prinzipiell für den Beruf geeignet wäre und muss dann in den nächsten acht Jahren, in denen man aber schon als Lehrer arbeiten darf, den Quereinstieg an der PH nachholen. Dieser dauert dann nur zwei Jahre (mit Master drei Jahre). Hier wird der Beruf des Lehrers qualitativ vollkommen verwässert und die Sinnhaftigkeit der Dauer des normalen Studiums völlig in Frage gestellt. Das Pädagogische ist scheinbar relativ unwichtig, wenn man pädagogisch unausgebildete Quereinsteiger jahrelang ohne Ausbildung unterrichten lässt. Wie sieht das bei anderen Berufen aus? Ich kann eine Stichsäge benützen - dann werde ich Tischler. Ich kann mit dem Luftdruckgewehr schießen - dann werde ich Polizist. Ich kenne fünf Zugvögel beim Namen - dann werde ich Pilot. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Lehrer und die PH-Ausbildung war schon damals als dreijährige Ausbildung zu lang, da sie mit praxisfernen Inhalten aufgeblasen war. Die Unterrichtspraxis selbst war zu kurz und man wurde nur unzureichend auf schwierige gruppendynamische Unterrichtssituationen vorbereitet. Und nun hat man die Ausbildung auf vier Jahre und mit Master sechs Jahre verlängert und fragt sich, warum nicht mehr junge Menschen diesen Beruf ergreifen wollen. Es wäre wünschenswert, die Ausbildung wieder auf drei Jahre zu reduzieren und mit praxisrelevanten Inhalten neu zu füllen.

Die Durchlässigkeit für konstruktives Feedback aus der Praxis ist in den Ebenen darüber leider nicht ausreichend gegeben und somit wird falsch beratene Politik auch in Zukunft Entscheidungen treffen, die in der Praxis wenig Sinn machen. Ich würde mir wünschen, dass man als Lehrer, der tagtäglich in der Klasse steht, eine Möglichkeit hat, Ideen zur Verbesserung der Gesamtsituation der Schule Entscheidungsträgern mitteilen zu können.



Michael Mraz, 5204 Straßwalchen