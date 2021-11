Jeder kann seinen Teil beitragen

Am Mittwoch lese ich von einem schwer erkrankten Krebspatienten. Für die Operation bereits vorbereitet, muss die OP abgesagt werden, kein Bett auf der Intensivstation frei. Ich bin schockiert und gleichzeitig muss ich mir bewusst machen, das ist und wird in den nächsten Wochen nicht die Ausnahme sein.

Was müssen diese Menschen aushalten und ertragen, die Familien, die auf Genesung und Heilung hoffen?

Und heute lese ich von dem an Covid erkrankten MFG-Politiker, wie wir leider wissen Masken- und Impfverweigerer. Er braucht nun ein Bett auf der Intensivstation. Das macht mich wütend.

So viele Menschen tragen die Verantwortung und Maßnahmen mit, damit wir endlich aus der Pandemie finden. Und immer noch sind es zu viele, die eine Impfung verweigern und nicht beitragen wollen.

Jeder, der auch nur ein letztes Fünkchen Anstand, Verantwortungsgefühl und Empathie für andere empfindet, sollte sich den Tatsachen stellen und dazu beitragen, dass möglichst wenige Familien Leid ertragen müssen, weil ein geliebtes Familienmitglied nicht entsprechend medizinisch versorgt werden kann.

Meine Familie ist bislang gesund, wir sind geimpft und halten uns an die Regeln. Trotzdem liege ich nachts wach und bin in Sorge. Es kann sich einfach so schnell ändern und dann? Der Gedanke ist unerträglich und nur schwer auszuhalten.



Marie Taferner, 5071 Siezenheim