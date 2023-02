Jeder kranke Baum sollte geheilt und nicht geschlagen werden

Zu den Baumfällungen am Mönchsberg: Solange zuständige Personen "genau nach dem Gesetz vorgehen" und nicht nach dem gesunden Menschenverstand, wird die sog. Klimawende in Salzburg nicht möglich sein. Wie will eine Stadt, die dutzendweise jedes Jahr Bäume, die teilweise weit über hundert Jahre alt sind, in einem zentralen Stadtpark und Naturschutzgebiet fällt, in den nächsten zwölf Jahren klimaneutral werden? Doch nur über die übliche Mogelei von fragwürdigen "Klimahandeleien".

Jeder Baum, der krank ist, zumindest im Stadtgebiet, sollte geheilt und nicht geschlagen werden. Es gibt in Salzburg die fähigsten Baumpfleger und Doktoren. Das Kapital in erwachsenen Bäumen liegt darin, CO2 zu binden, d. h. in ihren Kronen und Wurzeln. Das kann man leider von den hiesigen verantwortlichen Beamten nicht behaupten.





Daniel Blau, 5020 Salzburg