Jeder muss bei Bedarf Platz in Krankenhäusern finden

Zu ",Genau schauen' bei Patienten aus anderen Bundesländern": Es ist eine Schande, dass man jetzt lesen muss, ein "genaueres Schauen", woher die Patienten in den Salzburger Krankenhäusern kommen, sei nötig. Auch andere Bundesländer haben diese glorreiche Idee.

Nicht nur, dass in in diesem von Zusammenhalt und Nächstenliebe getragenen Zeitraum des Advents so eine Ansage gar nichts verloren hat, nein, so eine Aussage hat zu keiner Zeit ihre Berechtigung! Herr Stöckl, Sie kommen aus einer Partei, von der man weiß, dass Sie sich dreht wie ein Fähnchen im Wind, die populistische Aussagen plakativ aus parteipolitischer Motivation, eher nicht aus Überzeugung, damit was Gutes zu erreichen, macht. Sie sind nun schon lange genug in Ihrer aktuellen Position, um nicht abstreiten zu können, dass ein großer Teil des aktuellen Notstands an Mitarbeitern in allen Bereichen ihres Ressorts auch von Ihnen nicht verhindert wurde. Ziehen Sie die Konsequenzen aus diesem Bewusstsein.

Wir in Salzburg und Österreich sollen und dürfen uns nicht von Menschen auseinanderdividieren lassen, die ihr eigenes Unvermögen zu verschleiern suchen.

Jede/r muss Platz in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen finden, wenn er denn diesen benötigt. Egal woher, egal wie lange. Auch pflegende Angehörige haben einen Grund, wenn Sie sagen: Nein, ich kann mein Familienmitglied zu Hause nicht betreuen!

Liebe Salzburger, denkt daran, es kann auch euch treffen. Ich geniere mich dafür, dass es solche Aussagen von "zivilisierten" Menschen gibt.

In diesem Sinne wünsche ich mir und Ihnen ein frohes Fest, hoffentlich bei bester Gesundheit, denn wenn ich die nicht hätte, wüsste ich nicht wohin, wohne ich doch im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich. Getreu nach dem Motto "wer will mich" möchte ich nicht nach Hilfe suchen müssen.





Roman Bader, 5166 Perwang am Grabensee