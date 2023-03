Jeder soll beim Klimaschutz bei sich selbst anfangen

"Windrad ist schöner als eine Liftstütze" schreibt Frau Roswitha Lengheim in ihrem

Leserbrief vom 23. 3. Dazu kann ich ihr nur recht geben, aber mir gefallen beide nicht. Wir werden aber à la longue nicht darum herum kommen, da die erneuerbare

Energie forciert werden muss. Womit Frau Lengheim natürlich auch völlig recht hat, ist, dass Klimaschutz bei jedem und jeder anfängt und so habe ich mich schon vor über 40 Jahren von meinem Auto getrennt, weil ich es in der Stadt nicht brauche. Ich fahre öffentlich mit Bus und Bahn, das ist viel günstiger und schneller und schont außerdem die Umwelt.

Salzburg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln - trotz aller Unkenrufe - ganz gut

ausgestattet und man muss halt auch einmal ein bisschen zufrieden sein. Zu dieser Zufriedenheit brauchen wir nicht einmal eine U-Bahn, wie in Wien, Moskau, Paris und London!





Josef Blank, 5061 Elsbethen